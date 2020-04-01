Коронавирус нашли у врачей, контактировавших с роженицей перед ее смертью

С инфицированной коронавирусом женщиной, которая умерла после родов в больнице Ивано-Франковска, контактировали врач и акушерка, у которых также обнаружили коронавирус.

Источник: заявление директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимира Чемного в эфире hromadske

Детали: По его словам, 37-летняя женщина попала в больницу под наблюдение гинекологов еще за месяц до родов (отметим, что по данным ВОЗ, инкубационный период коронавируса не превышает 14 дней).

Женщина поступила с соматическим заболеванием, подозрением на гестоз (осложнения во время беременности), у нее были сопутствующие заболевания, однако буквально за один день до родов у нее появились проявления вирусной инфекции.

Ее перевели в специальное отделение. Сама женщина рассказала врачу, что была в Польше, но в ноябре 2019 года.

Ее состояние ухудшилось, нарастала дыхательная недостаточность и после рождения ребенка женщина умерла на второй день.

Чемный уточнил, что врачи не считают, что она заразилась в Польше, а установить, где она заразилась, нет возможности.

По его данным, до родов этой женщины подозрения на коронавирусную инфекцию ни у пациентов, ни у врачей больницы не было. Однако сейчас здесь уже трое работников из перинатального центра (врач и две акушерки), которые имеют положительный результат на Covid-19.

Представитель ОГА уточнил, что врач и анестезиолог контактировали с женщиной. В то же время установить, они заразили женщину, или она их, или эти случаи не связаны, невозможно.

По словам сестры роженицы Оксаны Стасевич, она говорила с сестрой по телефону, и та сказала, что сидит в коридоре роддома, потому что в палате, где четыре женщины, у двух была температура и стерилизуют палату. Тех двух женщин забрали. После них стерилизовали комнату.

По словам Чемного, у одной из четырех женщин, которые были в палате с умершей, экспресс-тест коронавирус не обнаружил. В то же время у самой умершей также экспресс-тест коронавирус не подтвердил. Его обнаружил только ПЦР-тест.

Сестра умершей добавила, что она с братом поехала в больницу и застали роженицу еще живой, "врачи вокруг нее бегали".

Прямая речь: "Врачи были без спецодежды, без ничего, никто нам не сказал, что у нее такая страшная болезнь на то время. Уже когда мы приехали за телом, они сказали, что у нее взяли анализы на коронавирус.

Нам врач не сказал, что это коронавирус. Мы спрашиваем, он говорит: а вы что не знали, что между нами здесь ходит коронавирус уже два месяца?"

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