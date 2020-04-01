СБУ провела обыски в лаборатории Пальчевский

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Среда, 1 апреля 2020, 23:29

Служба безопасности Украины провела обыски в лаборатории, владельцем которой является Андрей Пальчевского, из-за сокрытия фактов заражения COVID-19.

Источник: Пальчевский в эфире "112.ua"

Прямая речь Пальчевского: "Официальная причина - статья 113, кажется, диверсия против государства ... Попытка привязать меня к тому, что, якобы, киевская лаборатория не сообщила о трех случаях заболевания, и, таким образом, способствовала развитию эпидемии".

Детали: Бизнесмен рассказал, что его "очаровали" сотрудники СБУ, поскольку во время обысков он "не увидел ни одного хамства".

Пальчевский отметил, что наказание за такую ​​статью от 8 до 15 лет.

Справка: Пальчевскому принадлежит медицинская лаборатория Eurolab в Киеве.

Почему это важно: В Украине действуют жесткие карантинные меры с целью предотвратить распространение коронавируса COVID-19. Верховная Рада ужесточила ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.

В условиях борьбы с коронавирусом оперативное информирование государственных органов о возможных случаях заболевания является крайне необходимым для мониторинга и своевременного реагирования на ситуацию, установки и изоляции контактных лиц для сохранения жизни и здоровья украинских граждан.

Что было раньше: 20 марта стало известно, что прокуратура проверит частную клинику, которая скрыла больного коронавирусом в Киеве.

Украинская правда
Темы: коронавирус эпидемия карантин СБУ


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