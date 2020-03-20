Прокуратура проверит частную клинику, которая скрыла больного коронавирусом в Киеве

Прокуратура Киева инициировала проведение досудебного расследования в отношении должностных лиц частной медицинской клиники, которые не сообщили государственные органы Украины о пациенте, больном коронавирусом.

Источник: столичная прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь Максимец: "Указанная информация появилась в СМИ вчера вечером. Проверить ее можно только следственным путем, в связи с чем открыто уголовное производство. Будут проведены соответствующие следственные действия, истребована вся информация. По результатам будет приниматься соответствующее процессуальное решение".

Детали: Согласно информации СМИ, киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Однако центр не сообщил о положительном тесте пациента Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний.

Почему это важно: В Украине действуют жортски карантинные меры с целью предотвратить распространение коронавируса COVID-19. Верховная Рада ужесточила ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.

В условиях борьбы с коронавирусом оперативное информирование государственных органов о возможных случаях заболевания является крайне необходимым для мониторинга и своевременного реагирования на ситуацию, установки и изоляции контактных лиц для сохранения жизни и здоровья украинских граждан.