Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура проверит частную клинику, которая скрыла больного коронавирусом в Киеве

Пятница, 20 марта 2020, 10:46
Прокуратура проверит частную клинику, которая скрыла больного коронавирусом в Киеве

Прокуратура Киева инициировала проведение досудебного расследования в отношении должностных лиц частной медицинской клиники, которые не сообщили государственные органы Украины о пациенте, больном коронавирусом.

Источник: столичная прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь Максимец: "Указанная информация появилась в СМИ вчера вечером. Проверить ее можно только следственным путем, в связи с чем открыто уголовное производство. Будут проведены соответствующие следственные действия, истребована вся информация. По результатам будет приниматься соответствующее процессуальное решение".

Детали: Согласно информации СМИ, киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Однако центр не сообщил о положительном тесте пациента Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний.

Почему это важно: В Украине действуют жортски карантинные меры с целью предотвратить распространение коронавируса COVID-19. Верховная Рада ужесточила ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.

В условиях борьбы с коронавирусом оперативное информирование государственных органов о возможных случаях заболевания является крайне необходимым для мониторинга и своевременного реагирования на ситуацию, установки и изоляции контактных лиц для сохранения жизни и здоровья украинских граждан.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавируспрокуратураКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
04:54
ISW считает, что российские войска используют запрещенное химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
Все новости...
Реклама: