Из-за коронавируса отменили "Уимблдон"

419 просмотров
Среда, 1 апреля 2020, 23:43

Из-за пандемии коронавируса организаторы одного из главнейших теннисных турниров в мире "Уимблдона" отменили проведение мероприятия в 2020 году.

Источник: сообщение на официальном сайте соревнований

Детали: Было решено перенести турнир на период с 28 июня по 11 июля 2021 года.

По словам организаторов, таким образом они последовали рекомендациям правительства Великобритании в связи с быстрым распространением болезни в стране.

Дословно: "Главное для нас - это здоровье и безопасность всех тех, кто собирается вместе, чтобы провести "Уимблдон", - объяснили они свои мотивы.

По информации "Спортарены", вслед за этим решением женская и мужская теннисные ассоциация WTA и ATP отложили дату возобновления сезона с 7 июня до 13 июля. Турниры, которые следуют в расписании за 13 июля, пока собираются провести по плану.

А организаторы еще одного турнира Большого Шлема US Open объявили, что пока не намерены отменять соревнования. Об этом сообщает New York Post.

Предыстория:

  • Ранее из-за пандемии COVID-19 организаторы теннисного турнира Roland Garros решили отложить его проведение с весны на осень.

Украинская правда
Темы: спорт коронавирус Covid-2019


powered by lun.ua
Материалы по теме
Официально: Чемпионат мира по легкой атлетике перенесли на год 30 марта 2020, 22:41
Спортивные федерации пожаловались Зеленскому на Кабмин 27 марта 2020, 22:21
Бой Ломаченко перенесли из-за коронавируса 24 марта 2020, 22:49
Все новости
Главные новости
СБУ провела обыски в лаборатории Пальчевский
Брат Ермака взялся уничтожать международный бизнес в Украине за плату от конкурентов – СМИ
В Украине уже почти 800 случев коронавируса: рекордный скачок за сутки
Зеленский подписал антикризисный закон для облегчения условий карантина
Все новости
безопасность

Надо ли сбривать бороду во время коронавируса

экология

10 впечатляющих фактов о мехе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!