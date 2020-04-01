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Из-за коронавируса отменили "Уимблдон"

Среда, 1 апреля 2020, 23:43
Из-за коронавируса отменили Уимблдон

Из-за пандемии коронавируса организаторы одного из главнейших теннисных турниров в мире "Уимблдона" отменили проведение мероприятия в 2020 году.

Источник: сообщение на официальном сайте соревнований

Детали: Было решено перенести турнир на период с 28 июня по 11 июля 2021 года.

По словам организаторов, таким образом они последовали рекомендациям правительства Великобритании в связи с быстрым распространением болезни в стране.

Дословно: "Главное для нас - это здоровье и безопасность всех тех, кто собирается вместе, чтобы провести "Уимблдон", - объяснили они свои мотивы.

По информации "Спортарены", вслед за этим решением женская и мужская теннисные ассоциация WTA и ATP отложили дату возобновления сезона с 7 июня до 13 июля. Турниры, которые следуют в расписании за 13 июля, пока собираются провести по плану.

А организаторы еще одного турнира Большого Шлема US Open объявили, что пока не намерены отменять соревнования. Об этом сообщает New York Post.

Предыстория:

  • Ранее из-за пандемии COVID-19 организаторы теннисного турнира Roland Garros решили отложить его проведение с весны на осень.

Украинская правда

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Темы: спорткоронавирусCovid-2019
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