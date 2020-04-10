Тысячу гривен пенсионерам начислят после изменений в бюджете — министр

Анонсированная единовременное пособие в размере тысячи гривен пенсионерам поступит сразу после того, как правительство примет изменения в государственный бюджет.

Источник: министр социальной политики Марина Лазебная в эфире ток-шоу "Право на власть", сообщает ZN.ua

Прямая речь: "Вы знаете, что первого апреля правительство приняло решение о повышении уровня обеспечения пенсионеров. Первое состоялось 7 апреля. Все пенсионеры в возрасте от 80 лет и старше получили 500 грн. Мы об этом отчитались Кабмина. Мы контролируем каждую выплату. Мы знаем , что пенсионеры, которые получают средства на свои банковские счета, уже получили выплаты. Те, которым еще доносят деньги почтальоны, то все в процессе.

О тысячу гривен. Порядок финансирования этой тысячи уже принят правительством. Мы ожидаем, что в ближайшее время состоится заседание правительства и депутаты примут изменения в государственный бюджет. Это для нас будет основание выплаты и будет источник финансирования. Мы сразу выплатим средства людям. Мы говорили, что это будет в апреле и не отказываемся от обещания".