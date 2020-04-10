Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Болгария не будет закрывать церкви на Пасху

Пятница, 10 апреля 2020, 11:34

В Болгарии не будут закрывать церкви во время Пасхальных праздников, но премьер-министр страны Бойко Борисов призвал граждан по возможности отказаться от посещений церковных служб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

"Я призываю болгар не ходить в церкви и монастыри сейчас, но мне сказали, что сейчас много людей, которые находятся в отчаянии, есть тысячи людей, которые идут по традиции. Литургии будут проводиться, колокола будут звонить и каждый епископ обязуется соблюдать гигиену, маски, дистанцию", - сказал Борисов после встречи с представителями Синода.

Премьер также заверил, что священники в праздничные будут соблюдать все рекомендации медиков и будут настаивать на масках для прихожан.

Кроме того, большая часть служб будет проводиться перед храмами. "У многих епископов есть маски, чтобы отдать их тем, кто придет без них", - добавил Борисов.

В Болгарии за последние сутки подтвердили 13 новых случаев коронавируса, с начала эпидемии инфицированы 624 человека. В результате болезни умерли 24 человека, 54 выздоровели.

Напомним, в Греции суд подтвердил законность решения правительства о закрытии церквей. Согласно ему, во время Пасхальных праздников богослужения будут разрешены, но только за закрытыми дверями и с трансляцией для верующих.

Читайте также - "Долго, медленно и не всюду: как и когда Европа планирует выходить из карантина"

Темы: Болгариякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Болгария
500 дней войны, продвижение под Бахмутом, оружие от Болгарии и Чехии – главное о войне за неделю
В Болгарии пророссийский политик нарядился как священник и "проклял" кортеж Зеленского
Зеленский на камеру поспорил с пророссийским президентом Болгарии о войне на камеру
Последние новости
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: