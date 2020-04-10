Болгария не будет закрывать церкви на Пасху

В Болгарии не будут закрывать церкви во время Пасхальных праздников, но премьер-министр страны Бойко Борисов призвал граждан по возможности отказаться от посещений церковных служб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

"Я призываю болгар не ходить в церкви и монастыри сейчас, но мне сказали, что сейчас много людей, которые находятся в отчаянии, есть тысячи людей, которые идут по традиции. Литургии будут проводиться, колокола будут звонить и каждый епископ обязуется соблюдать гигиену, маски, дистанцию", - сказал Борисов после встречи с представителями Синода.

Премьер также заверил, что священники в праздничные будут соблюдать все рекомендации медиков и будут настаивать на масках для прихожан.

Кроме того, большая часть служб будет проводиться перед храмами. "У многих епископов есть маски, чтобы отдать их тем, кто придет без них", - добавил Борисов.

В Болгарии за последние сутки подтвердили 13 новых случаев коронавируса, с начала эпидемии инфицированы 624 человека. В результате болезни умерли 24 человека, 54 выздоровели.

Напомним, в Греции суд подтвердил законность решения правительства о закрытии церквей. Согласно ему, во время Пасхальных праздников богослужения будут разрешены, но только за закрытыми дверями и с трансляцией для верующих.

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