Коронавирус: информация о готовности больниц теперь доступна онлайн

Совместно с Министерством цифровой трансформации правительство запустило важный проект, благодаря которому иожно проверить обеспеченность и готовность медицинских учреждений противодействовать COVID-19.

Источник: Правительственный портал, премьер Денис Шмыгаль в Telegram

Детали: Информация дашборда по Украине, областях и по конкретным больницах обновляется ежедневно. Правительство в режиме реального времени контролирует этот вопрос и принимает оперативные решения для максимального обеспечения больниц.

На сайте можно узнать о том, как защитить себя и родных, как передается коронавирусная инфекция, и что делает власть для помощи людям в период пандемии.

Вскоре появится интерактивная карта государственных границ и информация о пересечении пропускных пунктов.

Дашборд доступен online и обновляется ежедневно по ссылке.

Прямая речь вице-премьер-минисра-министра цифровой трансформации Михаила Федорова: "Портал предоставляет возможность вживую контролировать ситуацию по обеспечению больниц и быстро реагировать в случае необходимости: поставлять лекарства, оборудование, доукомплектовывать персоналом и тому подобное.

Также портал позволяет осознать истинную ситуацию в стране и, надеюсь, это позволит прекратить распространение фейков. Теперь каждый может зайти и проверить ту или иную информацию в режиме онлайн".