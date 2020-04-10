Коронавирус: информация о готовности больниц теперь доступна онлайн

339 просмотров
Пятница, 10 апреля 2020, 16:45

Совместно с Министерством цифровой трансформации правительство запустило важный проект, благодаря которому иожно проверить обеспеченность и готовность медицинских учреждений противодействовать COVID-19.

Источник: Правительственный портал, премьер Денис Шмыгаль в Telegram

Детали: Информация дашборда по Украине, областях и по конкретным больницах обновляется ежедневно. Правительство в режиме реального времени контролирует этот вопрос и принимает оперативные решения для максимального обеспечения больниц.

На сайте можно узнать о том, как защитить себя и родных, как передается коронавирусная инфекция, и что делает власть для помощи людям в период пандемии.

Вскоре появится интерактивная карта государственных границ и информация о пересечении пропускных пунктов.

Дашборд доступен online и обновляется ежедневно по ссылке.

Прямая речь вице-премьер-минисра-министра цифровой трансформации Михаила Федорова: "Портал предоставляет возможность вживую контролировать ситуацию по обеспечению больниц и быстро реагировать в случае необходимости: поставлять лекарства, оборудование, доукомплектовывать персоналом и тому подобное.

Также портал позволяет осознать истинную ситуацию в стране и, надеюсь, это позволит прекратить распространение фейков. Теперь каждый может зайти и проверить ту или иную информацию в режиме онлайн".

Украинская правда
Темы: коронавирус технологии


powered by lun.ua
Материалы по теме
Лидеры ЕС проведут "коронавирусную" онлайн-встречу 23 апреля 10 апреля 2020, 16:52
В Москве введут цифровые пропуска для выхода на улицу 10 апреля 2020, 16:37
Хватит шастать: на Киевщине запретят ходить в общественных местах на выходные и Пасху 10 апреля 2020, 16:09
Все новости
Главные новости
Хватит шастать: на Киевщине запретят ходить в общественных местах на выходные и Пасху
Нардепа Лероса допросили по делу о "пленки с братом Ермака"
Третья область ограничила передвижение на выходные
Коронавирус победила пожилая пациентка с патологией в Виннице
Все новости
Образование

Как снимают телеуроки для школьников, и почему ошибки неизбежны

опрос

На карантине мужчины стали больше времени тратить на секс, сон и алкоголь

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!