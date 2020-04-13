Рада в 18 раз увеличила штрафы для поджигателей сухой травы

Верховная Рада поддержала законопроект 2339, ужесточающий ответственность за сжигание сухой растительности в экосистемах Украины.

Источник: заседание Верховной Рады 13 апреля

Детали: На заседание законопроект поддержали сначала в первом чтении (362 голосами) и в целом с технико-юридическими правками (328 голосов).

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков безотлагательно подписал законопроект. Далее его направят на подпись президенту.

В частности, увеличили размеры штрафов за загрязнение атмосферного воздуха с 100 - 200 до 1800 - 3600 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 30 600 грн до 61 200 грн.

За уничтожение или повреждение объектов растительного мира вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог отныне будут наказывать штрафами от 5400 - 9000 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 91 800 до 153 тыс. грн.

Размер штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в лесах увеличили с 5 - 50 до 90 - 900 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1530 грн до 15300 грн).

За самовольное выжигание растительности или ее остатков штрафы увеличили с 10 - 70 до 180 - 1260 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3060 грн до 21420 грн).

За самовольное выжигание растительности или ее остатков в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда штрафы увеличили с 20 - 100 до 360 - 1800 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 6120 грн до 30600 грн).

Что было раньше: 8 апреля Кабинет министров предложил усилить ответственность за сжигание сухой растительности в экосистемах Украины.

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