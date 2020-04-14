Сандерс поддержал Байдена на предстоящих выборах

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Вторник, 14 апреля 2020, 01:51

Бывший кандидат в президенты США Берни Сандерс поддержал другого кандидата Джо Байдена в борьбе с действующим главой Белого дома Дональдом Трампом на предстоящих выборах.

Источник: BBC

Детали: Сандерс выбыл из борьбы за кресло в Белом доме на прошлой неделе. Таким образом Байден стал единственным соперником Трампа.

Представитель демократов уже поблагодарил Сандерса за поддержку.

Бывший кандидат призвал американцев объединиться для победы над Трампом.

По его словам, глава Белого дома – "самый опасный президент в современной истории страны".

"Сегодня я прошу всех американцев, прошу каждого демократа, каждого, кто не определился, прошу республиканцев объединиться в этой кампании, чтобы поддержать кандидата, которого поддержал и я", – сказал Сандерс.

Что предшествовало: Джо Байден победил Берни Сандерс на президентских праймериз в штате Висконсин.

На прошлой неделе сенатор Берни Сандерс покинул избирательную гонку в США и не будет бороться за номинацию от Демократической партии на президентских выборах.

Украинская правда
Темы: США виборы Трамп


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