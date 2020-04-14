Каждый второй украинец говорит, что обеднел за последнее полугодие

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Вторник, 14 апреля 2020, 10:59

Более 50% украинцев считают, что экономическое положение их семьи ухудшилось за последнее полугодие, 61% украинцев почувствовали ухудшение за последний месяц.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг" от 10-12 апреля

Дословно: "51% опрошенных считают, что экономическое положение их семьи ухудшилось за последние полгода. 42% - считают, что оно не изменилось, 6% - увидели улучшения.

При этом оценивая изменения в финансовой ситуации в близкой перспективе, 61% отметили ухудшение в течение последнего месяца, 35% сказали, что не почувствовали изменений, лишь 3% - говорили об улучшении".

Детали: Отмечается, что более пессимистичными в своих оценках были люди постарше и бедные респонденты.

Кроме того, говоря об экономических перспективах страны в ближайшие полгода, 68% считают, что ситуация ухудшится, 13% ответили, что не изменится, 9% - предусматривают улучшение.

 
 

Опрос проводился 10-12 апреля среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса методом телефонного интервью.

Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности не более 2,2%.

Украинская правда
Темы: опрос социология экономика деньги


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