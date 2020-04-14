Зеленский сказал, когда наступит ключевой период эпидемии в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что пик эпидемии коронавируса в Украине еще впереди.

Источник: его видеообращение к украинцам

Прямая речь: "Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период. Это именно 20-е числа апреля".

Детали: По его словам, именно поэтому на Пасху, 19 апреля, украинцы должны оставаться дома.