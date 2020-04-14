Зеленский сказал, когда наступит ключевой период эпидемии в Украине
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Вторник, 14 апреля 2020, 20:50
Президент Владимир Зеленский заявил, что пик эпидемии коронавируса в Украине еще впереди.
Источник: его видеообращение к украинцам
Прямая речь: "Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период. Это именно 20-е числа апреля".
Детали: По его словам, именно поэтому на Пасху, 19 апреля, украинцы должны оставаться дома.
Евгений Кизилов, УП
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