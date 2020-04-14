От коронавируса за рубежом вылечились 25 украинцев

По данным на вечер 14 апреля, за рубежом от коронавируса вылечились уже 25 граждан Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в оперативной информации МИД по коронавирусу.

Наибольшее количество украинцев выздоровели в Польше - 6, в Японии и Доминиканской Республике - по 4, в Италии и Нигерии - по двое, в Великобритании, ОАЭ, Таиланде, Германии, Швеции, Швейцарии и Египте - по одному.

Умерли от коронавируса 6 украинцев. 4 в Италии и по одному во Франции и США.

Кроме того, за рубежом 175 украинцев лечатся от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего в Италии - 121.

По состоянию на 14 апреля 15 тысяч 849 украинцев обратились за помощью к дипломатам Украины.

Добавим, на сайте Верховной рады 10 апреля опубликован правительственный законопроект, который может предоставить право правительству на время карантина запрещать выезд граждан Украины за границу.

Подробнее читайте в статье: "Запрещаю, потому что могу!": что не так с законопроектом об ограничении права выезда за границу