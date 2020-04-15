В Австрии фермер закрыл на карантин 15 работников из Украины

258 просмотров
Среда, 15 апреля 2020, 17:26

Владелец фермерского предприятия по переработке овощей в австрийской федеральной земле Верхняя Австрия закрыл 15 сезонных рабочих из Украины в их местах проживания, опасаясь, что они заражены коронавирусом.

Соответствующую информацию подтвердила "Укринформу" консул посольства Украины в Австрии Мирослава Зинкевич, передает "Европейская правда".

"Да, эту информацию подтвердил в разговоре со мной доктор Вольфганг Экер, директор рабочей палаты Верхней Австрии. По его словам, ситуация имела место и 15 сезонных рабочих из Украины были "закрыты на карантин", как он выразился, нечестным фермером", - сообщила консул.

По словам Зинкевич, сами украинцы за помощью в украинское посольство не обращались.

12 человек согласились с таким ограничением свободы передвижения, но остальные трое были против и поэтому написали соответствующую жалобу на фермера. В результате к ситуации подключили земельную службу по защите прав работников.

Сейчас дело находится на контроле австрийских компетентных органов. Прокуратурой Линца проводится расследование по подозрению в незаконном лишении свободы.

Согласно информации австрийских СМИ, раньше это фермерское предприятие в Линц-Ланд уже становилось объектом инспекции службы по защите прав рабочих: тогда жалобы касались рабочего времени - людям приходилось работать до 72 часов в неделю.

Темы: Австрия коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Австрии обеспечат масками всех покупателей в супермаркетах 30 марта 2020, 14:53
Австрия: сотни человек будут судиться с властями из-за "курорта-рассадника" коронавируса 28 марта 2020, 16:07
"Дипломаты не пустили": посол рассказал, как молодежь хитростями избегает эвакуации из Австрии 24 марта 2020, 10:39
Все новости
Главные новости
ФСБ заявляет, что задержала в Крыму шпионов в пользу Украины
Рада таки соберется в четверг – и не только для изменения регламента
Новинский сообщил, что у него коронавирус
Лидеры ЕС решили, как восстановится работа Шенгенской зоны, закрытой из-за пандемии
Все новости
психология

Как контролировать свои эмоции и направлять их в позитивное русло

психология

Послеродовая депрессия у мужчин – реальная

Поиск по сайту
Архив
Весь архів