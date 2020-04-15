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Коронавирус: Германия начнет открывать школы 4 мая

Среда, 15 апреля 2020, 19:28

Канцлер Германии и премьеры федеральных земель согласовали план постепенного выхода из режима карантина, большинство ограничений будет действовать до 3 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Süddeutsche Zeitung.

Деятельность школ в Германии возобновится 4 мая, начиная с выпускных классов, классов, которые будут сдавать экзамены в следующем году, и старших классов начальной школы.

Кроме того, федеральные земли хотят закрепить рекомендацию по ношению защитных в местном общественном транспорте и заведениях розничной торговли.  Однако национальной требования носить маски вводить не будут.

Также планируется разрешить работу магазинов торговой площадью до 800 квадратных метров с понедельника 20 апреля. Независимо от торговой площади, это также относится к автомобильным дилерам, велосипедным дилерам и книжным магазинам.

Ограничения на социальные контакты в Германии, которые действовали в течение нескольких недель, будут продлены по крайней мере до 3 мая.

Отмечается также, что крупные мероприятия будут запрещены до 31 августа - это касается и футбольных матчей. Конкретные правила относительно размера мер, подпадающих под запрет, должны быть приняты федеральными землями.

Напомним, в Германии число умерших в результате инфицирования коронавирусом за последние сутки возросло на 286, общее количество жертв с начала эпидемии составляет 3254.

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