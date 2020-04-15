От заморозков до + 21°: синоптики прогнозируют погодные крайности

В Украине в четверг, 16 апреля, осадков не ожидается, лишь на северо-востоке страны местами возможен небольшой дождь, днем ​​13-18° тепла.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: 16 апреля переменная облачность. Без осадков, лишь на северо-востоке страны местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м / с, порывы 17-22 м / с.

Температура составит ночью 2-7 ° тепла, в восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3 °; днем 13-18 ° тепла, в западных областях до 21 °, на крайнем востоке страны 9-14 °.

В последующие два дня, 17-18 апреля, сохранится облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, лишь 18 апреля ночью и утром в северных, центральных и восточных областях небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м / с, 17 апреля в юго-восточной части местами порывы 15-18 м / с. Температура ночью 1-6 ° тепла, 17 апреля в северных областях, 18 апреля в Украине, кроме южной части, на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-3 °; днем 17 апреля 14-19 ° тепла, на юге и Закарпатье до 23 °, в северной части, 18 апреля в Украине 9-14 °, на крайнем юге до 18 °.

19 апреля в Украине ночью без осадков, днем ​​в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 1-6 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5 °, днем ​​8-14 ° тепла, в южной части и на Закарпатье 12-17 °.

20 апреля прогнозируются небольшие и умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом (ночью в большинстве западных областей без осадков); температура ночью 1-6 ° тепла, на западе в воздухе заморозки 0-5 °, днем ​​6-12 ° тепла; на юге ночью 3-8 ° тепла, днем ​​9-15 °.

В Киеве и Киевской области 16 апреля сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м / с, порывы 17-22 м / с.

Температура ночью в столице 4-6 ° тепла, днем ​​16-18 °; по области ночью 2-7 ° тепла, днем ​​13-18 °.

В течение 17-18 апреля в Киеве синоптики обещают без существенных осадков, лишь ночью 18 апреля небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м / с.

Температура ночью 1-6 ° тепла, на поверхности почвы 18 апреля, местами и в воздухе, заморозки 0-3 °; днем 9-14 ° тепла.

В воскресенье, 19 апреля, в столице без осадков; температура ночью 1-6 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5 °, днем ​​8-13 ° тепла.

20 апреля в Киеве ожидается небольшой дождь; температура ночью 1-6 ° тепла, днем ​​6-11 °.