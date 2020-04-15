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Силы НАТО провели более 100 воздушных миссий для борьбы с пандемией

Среда, 15 апреля 2020, 23:06

Самолеты НАТО совершили более 100 вылетов, чтобы доставить медицинское оборудование и персонал странам-членам для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

Как сообщает корреспондент "Европейской правда", об этом в среду на пресс-конференции после "виртуальной встречи" министров обороны Альянса рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Вооруженные силы всех стран-союзниц провели более 100 воздушных миссий, чтобы доставить медицинский персонал, предметы снабжения и средства медицинского назначения", - отметил генсек Альянса.

Он подчеркнул, что силы НАТО способствовали строительству 25 полевых госпиталей и обеспечили более 25 тысяч койко-мест.

Кроме того, более 4000 человек из рядов медицинской службы участвуют в оказании поддержки гражданским усилиям, сказал генсек.

Столтенберг призвал страны-союзницы обеспечить доступность своих военных потенциалов, чтобы командование НАТО могло координировать дальнейшую поддержку по борьбе с пандемией.

Он подчеркнул, что коронавирусный кризис станет геополитическим шоком для всего международного сообщества. По словам Столтенберга, пандемия является беспрецедентным вызовом.

Столтенберг сообщил, что министры обороны стран НАТО договорились подготовиться к будущим похожим кризисам

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