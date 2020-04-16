Нацполиция закупает 200 легковушек во время карантина

2069 просмотров
Четверг, 16 апреля 2020, 12:56

Национальная полиция Украина планирует закупить 200 легковых автомобилей специализированного назначения типа универсал (кроссовер).

Источник: сайт Prozorro

Детали: Заявка на тендер подана 9 апреля, конечный срок подачи тендерных предложений – 21 апреля, начало аукциона – 22 апреля.

Ожидаемая стоимость – 97,74 млн грн.

Источник финансирования – государственный бюджет.

Срок поставки товара в Киев – до 30 календарных дней со дня заключения договора (но до 17 июня).

Темы: полиция госзакупки бюджет


powered by lun.ua
Материалы по теме
Сотни мариупольцев несмотря на карантин штурмовали новый магазин, который обещал скидки 16 апреля 2020, 12:26
"9 подруг Оушена" организовали в Киеве торговлю паспортами "мертвых душ" 15 апреля 2020, 18:30
Мошенники продавали через интернет несуществующие маски – полиция 15 апреля 2020, 17:49
Все новости
Главные новости
В столице на карантин могут закрыть монастырь УПЦ МП
16 апреля. No time to die: В Великобритании 100 тысяч больных, в Южной Африке грабят магазины, Украину сравнивают с Испанией
9 из 19-ти: первый этап обмена состоялся в Донецкой области
В Украине за сутки 397 новых случаев COVID-19, 8 умерли и рекордное количество выздоровели
Все новости
советы

Когда целесообразно подаваться на несколько вакансий в одну компанию

Фото

Мода на карантине: как воссоздать дизайнерское платье дома

Поиск по сайту
Архив
Весь архів