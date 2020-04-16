Нацполиция закупает 200 легковушек во время карантина

Национальная полиция Украина планирует закупить 200 легковых автомобилей специализированного назначения типа универсал (кроссовер).

Источник: сайт Prozorro

Детали: Заявка на тендер подана 9 апреля, конечный срок подачи тендерных предложений – 21 апреля, начало аукциона – 22 апреля.

Ожидаемая стоимость – 97,74 млн грн.

Источник финансирования – государственный бюджет.

Срок поставки товара в Киев – до 30 календарных дней со дня заключения договора (но до 17 июня).