Нацполиция закупает 200 легковушек во время карантина
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Четверг, 16 апреля 2020, 12:56
Национальная полиция Украина планирует закупить 200 легковых автомобилей специализированного назначения типа универсал (кроссовер).
Источник: сайт Prozorro
Детали: Заявка на тендер подана 9 апреля, конечный срок подачи тендерных предложений – 21 апреля, начало аукциона – 22 апреля.
Ожидаемая стоимость – 97,74 млн грн.
Источник финансирования – государственный бюджет.
Срок поставки товара в Киев – до 30 календарных дней со дня заключения договора (но до 17 июня).
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