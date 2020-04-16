В Испании школьникам автоматически поставят удовлетворительные оценки за семестр из-за пандемии

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Четверг, 16 апреля 2020, 13:04

В Испании школьникам автоматически поставят проходные баллы за текущий семестр в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Все испанские ученики автоматически получат удовлетворительные оценки за текущий семестр, поскольку вследствие карантина учились в чрезвычайных условиях. Об этом 15 марта договорились Министерство образования Испании и региональные органы образования.

Конкретные баллы за семестр учителя будут выставлять, ориентируясь на успешность учащихся в предыдущие два семестра.

Ученикам, которые имели серьезные проблемы с учебой, дадут возможность пересдать определенные предметы осенью, но никого оставлять на второй год не будут - "кроме незначительных исключений, требующих согласования с региональными органами образования".

Испанские школьники уже больше месяца учатся дистанционно. Школы попытались организовать полноценное обучение онлайн, но с разным успехом. Педагоги высказывали обеспокоенность, что дети, которые не имеют доступа к необходимым технологиям, вследствие карантина начнут отставать. Таких - около 10%.

Отдельные образовательные организации просят правительство продолжить работу школ летом, если это позволит эпидемическая ситуация, - чтобы ученики, которые нуждаются в дополнительной помощи, могли посещать курсы и участвовать в спортивных мероприятиях.

Темы: Испания карантин


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