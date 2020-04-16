У Європі майже мільйон заражених коронавірусом, найближчі тижні будуть критичні – ВООЗ

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Четверг, 16 апреля 2020, 15:45

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що Європа, де майже мільйон людей заразилися коронавірусом, повинна діяти дуже обережно, розглядаючи питання про послаблення обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Кількість випадків захворювання по всьому регіону продовжує зростати. За останні 10 днів кількість зареєстрованих випадків захворювання в Європі майже подвоїлася і наблизилася до 1 мільйона", - повідомив на онлайн-брифінгу європейський директор ВООЗ Ганс Клюге.

Це означає, що близько 50% глобального тягаря COVID-19 припадає на Європу, сказав Клюге. Він додав, що в результаті епідемії в Європі загинуло понад 84 000 осіб.

"Грозові хмари цієї пандемії все ще важко висять над європейським регіоном", - зазначив Клюге.

Оскільки деякі країни починають замислюватися про те, чи можна послабити обмеження і почати знову відкривати школи і деякі робочі місця, він сказав, що вкрай важливо зрозуміти складність і невизначеність такого кроку.

За його словами, будь-який крок щодо скасування карантинних заходів повинен в першу чергу враховувати кілька ключових факторів, зокрема, те, що передача в країні контролюється, ризики спалаху мінімізуються і що системи охорони здоров'я мають можливість виявляти, тестувати, відстежувати і ізолювати випадки захворювання COVID-19.

"Ми залишаємося в епіцентрі бурі... Якщо ви не можете забезпечити дотримання цих критеріїв до ослаблення обмежень, я настійно закликаю вас переосмислити ситуацію. Швидкого повернення до нормального життя не існує", - сказав Клюге.

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Темы: коронавирус Европа


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