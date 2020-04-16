Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Європі майже мільйон заражених коронавірусом, найближчі тижні будуть критичні – ВООЗ

Четверг, 16 апреля 2020, 15:45

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що Європа, де майже мільйон людей заразилися коронавірусом, повинна діяти дуже обережно, розглядаючи питання про послаблення обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Кількість випадків захворювання по всьому регіону продовжує зростати. За останні 10 днів кількість зареєстрованих випадків захворювання в Європі майже подвоїлася і наблизилася до 1 мільйона", - повідомив на онлайн-брифінгу європейський директор ВООЗ Ганс Клюге.

Це означає, що близько 50% глобального тягаря COVID-19 припадає на Європу, сказав Клюге. Він додав, що в результаті епідемії в Європі загинуло понад 84 000 осіб.

"Грозові хмари цієї пандемії все ще важко висять над європейським регіоном", - зазначив Клюге.

Оскільки деякі країни починають замислюватися про те, чи можна послабити обмеження і почати знову відкривати школи і деякі робочі місця, він сказав, що вкрай важливо зрозуміти складність і невизначеність такого кроку.

За його словами, будь-який крок щодо скасування карантинних заходів повинен в першу чергу враховувати кілька ключових факторів, зокрема, те, що передача в країні контролюється, ризики спалаху мінімізуються і що системи охорони здоров'я мають можливість виявляти, тестувати, відстежувати і ізолювати випадки захворювання COVID-19.

"Ми залишаємося в епіцентрі бурі... Якщо ви не можете забезпечити дотримання цих критеріїв до ослаблення обмежень, я настійно закликаю вас переосмислити ситуацію. Швидкого повернення до нормального життя не існує", - сказав Клюге.

Читайте також "Довго, повільно та не всюди: як та коли Європа планує виходити з карантину"

Темы: коронавирусЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
Все новости...
Реклама: