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Полиция в Германии "разогнала" похороны, на которые пришли 200 человек

Четверг, 16 апреля 2020, 19:20

Из-за коронавирусных ограничений в Германии полиция остановила похороны в городе Хайльбронн, на куда пришли две сотни человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Die Welt.

Полиции в федеральной земле Баден-Вюртемберг пришлось вмешаться, поскольку во время проповеди и совместной молитвы участники церемонии не соблюдали безопасную дистанцию.

Семья 36-летнего покойника объявила о похоронах в среду в социальных сетях. Сотрудники полиции остановили церемонию и собрали личные данные присутствующих.

Затем похороны продолжился уже в небольшом кругу.

В Германии общее количество инфицированных с начала эпидемии достигло 130 450 человек, общее количество умерших с начала эпидемии составляет 3569.

Темы: Германияполициякоронавирускарантин
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