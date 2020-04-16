Полиция в Германии "разогнала" похороны, на которые пришли 200 человек

2347 просмотров
Четверг, 16 апреля 2020, 19:20

Из-за коронавирусных ограничений в Германии полиция остановила похороны в городе Хайльбронн, на куда пришли две сотни человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Die Welt.

Полиции в федеральной земле Баден-Вюртемберг пришлось вмешаться, поскольку во время проповеди и совместной молитвы участники церемонии не соблюдали безопасную дистанцию.

Семья 36-летнего покойника объявила о похоронах в среду в социальных сетях. Сотрудники полиции остановили церемонию и собрали личные данные присутствующих.

Затем похороны продолжился уже в небольшом кругу.

В Германии общее количество инфицированных с начала эпидемии достигло 130 450 человек, общее количество умерших с начала эпидемии составляет 3569.

Темы: Германия полиция коронавирус карантин


powered by lun.ua
Материалы по теме
Германия планирует продлить карантин до 3 мая 15 апреля 2020, 13:12
В Германии число умерших от коронавируса превысило 3000 человек 15 апреля 2020, 09:30
Германия опередила Испанию по количеству выздоровлений от COVID-19 15 апреля 2020, 00:59
Все новости
Главные новости
Освобожденные из плена сообщают об изнасилованиях и пытках
Путин отложил парад Победы
Вовк отправил Черновол под круглосуточный домашний арест
Штурм супермаркета в Мариуполе: глава Нацполиции пригрозил немедленным наказанием
Все новости
Фото

15 лучших фотографий 2020 года, по версии Sony World Photography Awards

интервью

Как писатель Сергей Жадан с дочкой карантинят

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!