Британия продлила карантин на три недели

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Четверг, 16 апреля 2020, 20:09

Великобритания еще на три недели продлевает действие карантинных мер в связи с пандемией.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом в четверг объявил глава МИД Доминик Рааб, который временно замещает премьер-министра Бориса Джонсона.

Рааб сказал, что сейчас не время для ослабления ограничений. Так же сейчас было бы безответственно говорить, когда коронавирусные правила будут изменены.

"Если я начну давать вам искусственные и произвольные временные рамки, это станет самой безответственным вещью, поэтому я не могу этого делать", - сказал Рааб.

Он добавил, что есть индикаторы эффективности мер социального дистанцирование. Однако правительственные советники утверждают, что эти доказательства "непоследовательные", а в некоторых ситуациях степень заражения возрастает.

"У нас все еще не снизился уровень заражения настолько, насколько нужно. Любое изменение мер социальной дистанцирование сейчас может угрожать значительным увеличением инфекций", - добавил он.

Темы: Британия коронавирус карантин


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