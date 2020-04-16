Два священника УПЦ МП заболели COVID-19 на Закарпатье

Сегодня, 16 апреля, в двух жителей Мукачевского района было подтверждено наличие коронавируса.

Источник: Mukachevo.net

Детали: Больные - два священника православной церкви Московского патриархата. Один является зятем другому.

Старший священник сейчас госпитализирован в областной больнице, а его зять дома на самоизоляции.

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