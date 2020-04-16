Два священника УПЦ МП заболели COVID-19 на Закарпатье

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Четверг, 16 апреля 2020, 22:01

Сегодня, 16 апреля, в двух жителей Мукачевского района было подтверждено наличие коронавируса.

Источник: Mukachevo.net

Детали: Больные -  два священника православной церкви Московского патриархата. Один является зятем другому.

Старший священник сейчас госпитализирован в областной больнице, а его зять дома на самоизоляции.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: Закарпатье Мукачево коронавирус эпидемия


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