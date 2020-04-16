Два священника УПЦ МП заболели COVID-19 на Закарпатье
512 просмотров
Четверг, 16 апреля 2020, 22:01
Сегодня, 16 апреля, в двух жителей Мукачевского района было подтверждено наличие коронавируса.
Источник: Mukachevo.net
Детали: Больные - два священника православной церкви Московского патриархата. Один является зятем другому.
Старший священник сейчас госпитализирован в областной больнице, а его зять дома на самоизоляции.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
powered by lun.ua