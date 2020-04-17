На въездах в Киев образовались пробки из-за проверки температуры

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Пятница, 17 апреля 2020, 09:18

На въездах в Киев работает 10 санитарно-пропускных пунктов, на которых проводят температурный скрининг, поэтому на въездах в столицу образовались заторы.

Источник: "Украинская правда", полиция Киева

Детали: 10 санитарно-пропускных пунктов при въезде в столицу заработали в 13 часов 16 апреля и будут работать до 6 утра 21 апреля на всех въездах в Киев с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Там работают полицейские, нацгвардейцы и медицинские работники.

До конца Пасхальных праздников обязательна термометрия для водителей и пассажиров, следующих в столицу.

Правоохранители обеспечивают общественную безопасность и порядок, чтобы не допустить конфликтных ситуаций, а также помогают патрульным, которые проверяют транспортные средства, а медики тем временем измеряют температуру.

В четверг сотрудники патрульной полиции начали выборочно останавливать и проверять автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили, а также машины, в салоне которых находится более трех человек.

Медработники на пропускных пунктах проводят термоскрининг.

Если во время проверки температура у человека до 37,5 градусов, то разрешено свободно ехать дальше.

Если температура выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, вызывают бригаду для тестирования на наличие коронавирусной болезни и отправляют этих граждан на самоизоляцию.

Если температура будет достигать более 38 градусов, человека принудительно госпитализируют.

Темы: Киев коронавирус карантин


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