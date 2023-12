Коронавирус в Британии: за сутки умерли 888 человек, новых случаев меньше

В Великобритании от коронавируса в больницах за последние сутки умерли 888 человек - общее число умерших возросло до 15 464.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные обнародовал Департамент здравоохранения Великобритании в субботу.

As of 9am 18 April, 460,437 tests have concluded, with 21,389 tests on 17 April.



357,023 people have been tested of which 114,217 tested positive.



As of 5pm on 17 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 15,464 have sadly died. pic.twitter.com/yZmas1wSvS