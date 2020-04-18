Коронавирус в Британии: за сутки умерли 888 человек, новых случаев меньше

В Великобритании от коронавируса в больницах за последние сутки умерли 888 человек - общее число умерших возросло до 15 464.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные обнародовал Департамент здравоохранения Великобритании в субботу.

As of 9am 18 April, 460,437 tests have concluded, with 21,389 tests on 17 April.



357,023 people have been tested of which 114,217 tested positive.



As of 5pm on 17 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 15,464 have sadly died. pic.twitter.com/yZmas1wSvS — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 18, 2020

По состоянию на 18 апреля в Великобритании зафиксировано 114 217 положительных тестов на коронавирус, за последние сутки подтверждено 5526 новых случаев.

За прошедшие сутки было проведено 21 389 тестов на коронавирус - общее количество выросло до 460 437.

Накануне британские власти расширила круг лиц, которых должны в первую очередь тестировать на коронавирус.

Заметим, 7 апреля в Британии ежедневно фиксируют более 700 смертей от коронавируса только в больницах. Максимум смертности зафиксировали 10 апреля, когда за сутки умерли 980 человек.

Напомним, 16 апреля Великобритания решила еще на три недели продлить действие действующих карантинных мер в связи с пандемией.