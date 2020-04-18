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Коронавирус в Британии: за сутки умерли 888 человек, новых случаев меньше

Суббота, 18 апреля 2020, 19:31
Коронавирус в Британии: за сутки умерли 888 человек, новых случаев меньше

В Великобритании от коронавируса в больницах за последние сутки умерли 888 человек - общее число умерших возросло до 15 464.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные обнародовал Департамент здравоохранения Великобритании в субботу.

По состоянию на 18 апреля в Великобритании зафиксировано 114 217 положительных тестов на коронавирус, за последние сутки подтверждено 5526 новых случаев.

За прошедшие сутки было проведено 21 389 тестов на коронавирус - общее количество выросло до 460 437.

Накануне британские власти расширила круг лиц, которых должны в первую очередь тестировать на коронавирус.

Заметим, 7 апреля в Британии ежедневно фиксируют более 700 смертей от коронавируса только в больницах. Максимум смертности зафиксировали 10 апреля, когда за сутки умерли 980 человек.

Напомним, 16 апреля Великобритания решила еще на три недели продлить действие действующих карантинных мер в связи с пандемией.

Темы: Великобританиякоронавирус
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