Российская "гумпомощь" для США оказалась платной

Госдепартамент США сообщает, что российские медтехника и средства защиты, которые в Москве назвали "гуманитарной помощью" для США, на самом деле были приобретены американской стороной.

Источник: Госдеп США

Дословно: "В продолжение телефонного звонка 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимые медицинские средства, включая вентиляторы и средства индивидуальной защиты, которые были переданы Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США 1 апреля в Нью-Йорке".

Детали: В Госдепе добавили, что обе страны оказывали гуманитарную помощь друг другу в кризисные периоды прошлого и "несомненно будут делать это в будущем".

Также сообщается, что на прошлой неделе страны G20 договорились совместно работать над борьбой с коронавирусом.

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