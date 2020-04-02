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СБУ объяснила, в чем подозревает "Eurolab" Пальчевского

Четверг, 2 апреля 2020, 11:00
СБУ объяснила, в чем подозревает Eurolab Пальчевского

Служба безопасности Украины проводила обыски в ООО "Евролаб", потому что подозревает, что его должностные лица способствовали распространению эпидемии COVID-19, скрыв выявленные случаи болезни.

Источник: СБУ

Дословно: "Главное следственное управление Службы безопасности Украины расследует уголовное производство по факту возможного совершения должностными лицами ООО "Евролаб" действий, направленных на распространение эпидемии COVID-19 и причинение вреда здоровью населения Украины.

В частности, речь идет об умышленном несообщение соответствующим государственным органам информации о позитивных результатах тестов на коронавирус у отдельных лиц.

Поэтому 1 апреля на основании судебного решения были проведены обыски в помещениях ООО "Евролаб" для установления всех обстоятельств данного правонарушения. По их результатам изъяты необходимые для следствия документы и информация.

В ближайшее время эти документы будут обработаны с привлечением специалистов Министерства здравоохранения Украины, после чего будут приняты соответствующие процессуальные решения в уголовном производстве".

Детали: Досудебное расследование продолжается, следователи проводят необходимые и предусмотренные действующим законодательством следственные и розыскные действия.

СБУ уверяет, что и в дальнейшем будет уделять особое внимание любым нарушением закона, связанным с распространением коронавируса в Украине, ведь это – вопрос национальной безопасности.

Дословно: "Мы считаем недопустимым, когда отдельные лица, которые своими действиями поставили под угрозу здоровье и жизнь многих людей, пытаются уйти от ответственности, переводя ситуацию в политическую плоскость".

Этому предшествовало: 1 Апреля Андрей Пальчевский заявил, что СБУ провела обыски в его лаборатории на основании статьи 113 УКУ – "диверсия против государства". Он добавил, что его пытаются "привязать" к тому, что киевская лаборатория не сообщила о трех случаях заболевания коронавирусом и способствовала эпидемии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУкоронавирусCovid-2019эпидемиямедицина
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