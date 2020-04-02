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Кличко рассказал о новых случаях коронавируса в Киеве и первой смерти

Четверг, 2 апреля 2020, 12:10
Кличко рассказал о новых случаях коронавируса в Киеве и первой смерти

В Киеве за сутки зареестроовано 29 новых случаев заболевания коронавирус, один - летальный.

Источник: киевский голова Виталий Кличко на брифинге

Прямая речь: "За прошедшие сутки в Киеве к сожалению еще 29 новых случаев, один - летальный. Количество киевлян с подтвержденным диагнозом коронавируса - 161".

Детали: По словам Кличко, из лабораторно подтвержденных случаев Киевским городским лабораторным центром Минздрава - 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет. Именно 70-летний мужчина, к сожалению, умер.

Также заболели 10 женщин в возрасте от 36 до 62 лет.

Госпитализированы 18 пациентов. Из них 4 - в Клиническую больницу №5, девять в больницу №7, еще трех пациентов в Александровскую больницу и двух в больницу №3. Одиннадцать заболевших киевлян лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей.

12 пациентов, большинство из которых лечились в Александровской больнице, выздоровели и были выписаны.

Что предшествовало: В Минздраве говорят, что на летальность течения коронавирусной болезни больше всего влияют сопутствующие заболевания и возраст.

Главный санврач Виктор Ляшко призвал всех людей старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями оставаться дома.

Напомним: По состоянию на 10.00 2 апреля в Украине в целом подтвердили 804 случая заболевания COVID-19 из них 20 случаев - летальные, 13 человек выздоровели.

Знать большеСколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Валентина Романенко, УП
Темы: коронавирусКиев
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