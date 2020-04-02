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Минздрав: Умершие от коронавируса в Украине – люди старше 50 лет

Четверг, 2 апреля 2020, 10:57
Минздрав: Умершие от коронавируса в Украине – люди старше 50 лет

В Минздраве говорят, что на летальность течения коронавирусной болезни больше всего влияют сопутствующие заболевания и возраст.

Источник: заместитель министра здравоохранения главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге

Прямая речь: "Сейчас мы имеем 20 случаев болезни с летальным исходом. Среди умерших - 15 женщин и 5 мужчин. Все они лица старше 50 лет. (Позже в комментарии УП Ляшко уточнил, что оговорился на утреннем брифинге 2 апреля, заявив, что все 20 умерших от Covid-19 в Украине - люди старше 50 лет)

Почти все умершие - 88% - имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.

Поэтому возраст и наличие сопутствующих заболеваний оказались основными предикторами смертности среди пациентов с Covid-19".

 
Центр общественного здоровья Украины

Детали: Ляшко призвал всех людей старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями оставаться дома.

Дополнительно: По словам санврача, летальность коронавируса в мире  составляет 5%. В Украине - 2,5%. Для сравнения: в Италии - 11%, в Испании - 9%.

По данным европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 95% умерших в связи с коронавируса в Европе имели более 60 лет.

Что было ранее: 17 марта стало известно, что на Буковине умерла 33 женщина, у которой диагностировали коронавирус. Позже появилась информация, что полиция будет расследовать обстоятельства ее смерти: было открыто производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей медработниками.

Кроме этого 1 апреля сообщалось, что у 37-летней роженицы, которая умерла в Ивано-Франковском областном роддоме 30 марта, лабораторно подтвердили COVID-19.

Напомним: По состоянию на 10.00 2 апреля в Украине в целом подтвердили 804 случая заболевания COVID-19 из них 20 случаев - летальные, 13 человек выздоровели.

Знать большеСколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Валентина Романенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав
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