В Минздраве говорят, что на летальность течения коронавирусной болезни больше всего влияют сопутствующие заболевания и возраст.

Источник: заместитель министра здравоохранения главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге

Прямая речь: "Сейчас мы имеем 20 случаев болезни с летальным исходом. Среди умерших - 15 женщин и 5 мужчин. Все они лица старше 50 лет. Почти все умершие - 88% - имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. Поэтому возраст и наличие сопутствующих заболеваний оказались основными предикторами смертности среди пациентов с Covid-19".

Детали: Ляшко призвал всех людей старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями оставаться дома.

Дополнительно: По словам санврача летальность коронавируса в мире составляет 5%. В Украине - 2,5%. Для сравнения: в Италии - 11%, в Испании - 9%.

Что было ранее: 17 марта стало известно, что на Буковине умерла 33 женщина, у которой диагностировали коронавирус. Позже появилась информация, что полиция будет расследовать обстоятельства ее смерти: было открыто производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей медработниками.

Напомним: По состоянию на 10.00 2 апреля в Украине в целом подтвердили 804 случая заболевания COVID-19 из них 20 случаев - летальные, 13 человек выздоровели.

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