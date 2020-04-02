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Кличко: 5-м нарушителям карантина в Киеве уже выписали штрафы по 17 тысяч

Четверг, 2 апреля 2020, 12:35
Кличко: 5-м нарушителям карантина в Киеве уже выписали штрафы по 17 тысяч

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что всего в столице составили 466 админпротоколов о нарушении правил карантина, из них 60 - о нарушениях условий обсервации, а 5-м лицам уже выписали штрафы по 17 тысяч гривен.

Источник: брифинг городского головы 2 апреля

Прямая речь: "Полиция составила уже 466 протоколов на нарушителей, из них за нарушение режима обсервации, за два дня, составили более 60 административных протоколов.

На 5-х человек уже наложили взыскание 17 тысяч гривен. Другие протоколы сейчас на рассмотрении в судах".

Детали: По словам мэра, все 700 водителей, которые выходят на маршруты общественного транспорта в Киеве, ежедневно проходят медицинский осмотр. И если у кого-то будут проявлять признаки заболевания, его сразу отстранят от работы и направят к медикам.

Кличко также рассказал, что сейчас ситуация с ценами на продукты в столице стабилизировалась, а в некоторых сетях цены пошли на спад.

Напомним: В Киеве сейчас зарегистрировано 161 случай заражения COVID-19, 1 человек умер, 12 - вылечились.

По состоянию на 10.00 2 апреля в Украине в целом подтвердили 804 случая заболевания COVID-19 из них 20 случаев - летальные, 13 человек выздоровели.

Знать большеСколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Алена Мазуренко, УП
Темы: Виталий КличкоКиевCovid-2019коронавирускарантин
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