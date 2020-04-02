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Топ-чиновник передал кому-то секретные документы об обороне страны – СБУ

Четверг, 2 апреля 2020, 16:14
Топ-чиновник передал кому-то секретные документы об обороне страны – СБУ

Служба безопасности разоблачила госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака, который отослал неизвестно кому секретные документы о действиях Минобороны на востоке Украины, в морях и Керченском проливе.

Источник: пресс-служба СБУ, источник "Украинской правды" в СБУ

Дословно СБУ: "Государственный служащий категории "А", скопировал и переслал по электронной почте, пока неустановленным лицам, тайный документ.

Он касается комплекса мероприятий Министерства обороны, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе".

Детали: Официально в ведомстве фамилии чиновника не называется, однако по словам поинформированного собеседника УП, говорится об государственном секретаре Мининфраструктуры Андрее Галущаке.

Должность в министерстве инфраструктуры Галущак занимает с января 2017 года. Он государственный служащий ІІІ ранга.

Кроме того, чиновник награжден орденом "За заслуги" III степени.

В 2006 году Галущак был заместителем директора юрдепартамента "Нафтогаза", с 2006 по 2014 год - советником главы правления ЗАО "Укргаз-Энерго", в 2015-2016 гг. - заместителем начальника РФ "Львовская железная дорога" ПАО "Укрзализныця", в 2016 - 2017 занимал пост директора инвестдепартамента "Укрзализныци".

Отмечается, что своими действиями он нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ст.111 УК (государственная измена).

 

2 апреля правоохранители провели обыски в рабочем кабинете и по месту жительства госслужащего.

 

У чиновника изъяли мобильный телефон и электронный планшет, в которых обнаружен переправленный тайный документ и другие служебные документы с грифом "Для служебного пользования".

 

Украинская правда

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Темы: СБУгосслужбаМининфраструктурыгоссекретаригосизмена
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