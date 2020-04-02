Топ-чиновник передал кому-то секретные документы об обороне страны – СБУ

Служба безопасности сообщает, что разоблачила топ-чиновника категории "А", который переслал кому-то секретные документы о действиях Минобороны на востоке Украины, в морях и Керченском проливе.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Государственный служащий категории "А", скопировал и переслал по электронной почте, пока неустановленным лицам, тайный документ.

Он касается комплекса мероприятий Министерства обороны, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе".

Детали: Отмечается, что своими действиями чиновник нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

2 апреля правоохранители провели обыски в рабочем кабинете и по месту жительства госслужащего.

У чиновника изъяли мобильный телефон и электронный планшет, в которых обнаружен переправленный тайный документ и другие служебные документы с грифом "Для служебного пользования".