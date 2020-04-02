В Житомире в магазинах будут продавать сразу освященные паски

Паски в Житомире будут святить сразу на хлебзаводах, чтобы люди не шли в храмы через коронавирусный карантин.

Источник: мэр Житомира Сергей Сухомлин в видеообращении

Детали: Для того, чтобы все могли отпраздновать и увидеть служение из храма, мы организуем прямую трансляцию из всех храмов.

Движение ночного транспорта в городе не будут увеличивать в праздничные дни, а посещение кладбищ ограничат.

Прямая речь мэра: "Для того, чтобы мы могли получить освященные паски на всех производствах – это Бердичев, Новоград-Волынский и Житомир – мы освятим эти паски. В торговых сетях купить сразу освященные паски ".

Что было раньше: В УГКЦ рассказали, что пасхальные корзины освятят онлайн.