Пасхальные корзины освятят онлайн: В УГКЦ рассказали о праздниках в условиях карантина

Отец и глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав дал несколько советов, как в пандемии Covid-19 служить страстные и пасхальные богослужения.

Источник: Департамент информации УГКЦ

Детали: Страстные и пасхальные службы в этом году во всей Католической Церкви служатся без участия верных - ради безопасности, чтобы уменьшить контакт между людьми и не распространять вирусов.

В УГКЦ просят в Великий четверг в этом году не выполнять обряда умывания ног, а в Великую пятницу не делать никаких процессий - ни в храме, ни вне его. Плащаницу можно вынести из святилища прямо к Божьему гробу и установить ограничения перед самой плащаницей, чтобы верные не подходили для ее целования.

На Пасху по возможности нужно служить на улице. Не делать процессий - ни в храме, ни вокруг него. Если владыки сочтут возможным, в соответствии с санитарными нормами определенной страны, служить в храме, то в нем должны находяться только священнослужители и певцы. Все остальные должны остаться на улице.

Освящать лозу в Вербное воскресенье и святить пасхи и пасхальные блюда на Пасху только на улице. Верных просят при этом не скапливаться более разрешенной нормы расстояния между собой.

Также глава Церкви подчеркивает, чтобы в храмы не приносили блюда на освящение лица пожилого и старческого возраста; те, у кого члены семьи имеют признаки респираторного заболевания; те, кто находится на самоизоляции.

Им следует сообщить, что пасхальные корзины будут освящены тоже посредством онлайн-трансляций.

Прямая речь: "Примером в этом нам должен служить Папа Римский, который благословляет людей на площади Святого Петра в Ватикане, и это благословение распространяется также на тех, кто соединяется с ним при помощи радио и телевидения".

Что было раньше: Украинская греко-католическая церковь готова в случае эпидемии коронавируса в Украине превратить все свои храмы в больницы, где священники вместе с врачами будут спасать людей.