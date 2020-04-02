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В армии выявили еще одного больного с COVID: служит в Киеве

Четверг, 2 апреля 2020, 21:47
В армии выявили еще одного больного с COVID: служит в Киеве

В Вооруженных силах Украины зарегистрировали уже второй случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Источник: сообщение командования Медицинских сил ВСУ в Facebook

Дословно: "По состоянию на 17:00 2 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован еще 1 случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Детали: Заболел военнослужащий Киевского гарнизона, который с 23 марта находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом.

30 марта у него были взяты образцы для исследования и по результатам теста подтвержден COVID-19.

По данным командования, сейчас состояние здоровья военного удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Двое военных, имевших с ним контакты на службе, отправлены на самоизоляцию.

Предыстория:

  • 2 апреля утром в ВСУ обнаружили первый случай заболевания коронавирусом: у врача Хмельницкого военного госпиталя.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыармиякоронавирусCovid-2019
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