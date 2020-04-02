В Украине выявили уже почти 900 зараженных коронавирусом

В Украине зафиксировано 897 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 22 из них – летальные. Плюс 103 зараженных за сутки.

Источник: телеграм-канал Министерства здравоохранения

Детали: По информации Центра общественного здоровья Минздрава, это данные по состоянию на 22:00 2 апреля.

В целом 19 человек уже выздоровели.

Напомним: Уже более миллиона людей по всему миру заразились новым коронавирусом, из которых 51 тысяча умерли.