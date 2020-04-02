Фейковый советник Ермака "продал" за $100 тысяч топ-должность – ГБР

Псевдосоветник главы Офиса президента Андрея Ермака получил 100 тысяч долларов взятки за якобы помощь в устройстве на руководящую должность в Госагентстве лесных ресурсов.

Источник: сообщение на сайте Государственного бюро расследований

Детали: По данным правоохранителей, представитель общественной организации, представляясь уполномоченным лицом от главы ОП, генпрокурора, секретаря СНБО и нового руководства ГБР, пытался мошенническим методами завладеть средствами бывшего директора госпредприятия.

В частности, он требовал 100 тысяч долларов за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности по результатам проверки Госудитслужбы на предприятии. Еще 100 тысяч долларов - за решение вопроса о назначении этого человека на руководящую должность в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины.

Следователи ГБР совместно с полицейскими 2 апреля задержали мошенника при получении первых 100 тысяч.

Задержанному грозит от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.