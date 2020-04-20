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Испания хочет от ЕС фонда помощи пострадавшим от пандемии на 1,5 трлн евро

Понедельник, 20 апреля 2020, 11:58
Испания хочет от ЕС фонда помощи пострадавшим от пандемии на 1,5 трлн евро

Премьер-министр Испании Педро Санчес предложит ЕС создать фонд в размере 1,5 триллиона евро для восстановления стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Ожидается, что Санчес представит свое предложение лидерам ЕС на саммите в четверг.

Согласно планам испанского правительства, фонд будет финансироваться за счет выпуска бессрочных облигаций, которые не имеют конкретного срока возврата долга, а полученные средства в виде грантов будут направлены в страны, которые больше всего в них нуждаются.

Испания решила добиваться более активного участия в работе следующего саммита, имея очень четкую позицию, соответствующую позиции, которую отстаивают другие страны Южной Европы, такие как Франция и Италия, обе из которых сильно пострадали от кризиса. Эти две последние страны, однако, предлагают разные решения и прежде всего думают в направлении посреднического решения, которое можно было бы обсудить с Германией.

Канцлер Германии Ангела Меркель уже настаивала на том, что она не примет никаких "коронабондов" - предложение, которая в прошлом выдвигалась южными странами ЕС, включая Испанию, чтобы разделить долговое бремя экономического восстановления, как только пандемия будет взята под контроль.

Ранее сообщалось, что Европейский инвестиционный банк создает гарантийный фонд объемом 25 млрд евро для инвестиций в борьбу с пандемией коронавируса.

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Темы: ИспаниякоронавирусЕСденьги
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