Количество заражений коронавирусом в Испании превысило 200 тысяч

В Испании коронавирусом заразились уже 200 210 человек, количество смертей и далее снижается.

Таковы обновленные данные Минздрава Испании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Впервые с 24 марта суточное количество погибших составляло менее 400 человек. В частности, в отчете, опубликованном Министерством здравоохранения, сообщается 399 смертей в течение последних суток. В целом с начала эпидемии умерли 20 852 человека.

При этом рост смертности в сравнении с предыдущим днем составляет 2,05%, что является самым низким показателем с момента начала чрезвычайного положения.

Однако стоит отметить, что в понедельник данные часто поступают с опозданием, что отражается в более высокой статистике вторника.

Число новых случаев заражения в течение последних суток было самым низким с 17 марта – 4266.

Всего с начала эпидемии в Испании заразились 200 210 человек.

Напомним, премьер-министр Испании сообщил, что страна планирует продлить чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса до 9 мая. Однако уже 27 апреля собираются ослабить карантин для детей, позволив им прогулки на улице.