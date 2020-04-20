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ЕС отложит реализацию части "зеленого соглашения" из-за пандемии - СМИ

Понедельник, 20 апреля 2020, 15:35
ЕС отложит реализацию части зеленого соглашения из-за пандемии - СМИ

Европейская комиссия отложит некоторые климатические меры в рамках своей "зеленой сделки" из-за пандемии коронавируса, но сроки обнародования нового целевого показателя выбросов до 2030 года остаются неизменными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пандемия и экономический кризис заставили исполнительный орган ЕС пересмотреть свои планы на 2020 год, поскольку новый коронавирус требует срочного внимания к обеспечению экономического восстановления в то время, когда большинство сотрудников исполнительной власти ЕС находятся дома.

Инициативы, включая планы по защите биоразнообразия и реформы, направленные на повышение устойчивости сельского хозяйства, которые должны быть обнародованы 29 апреля, могут быть отложены до конца 2020 года.

Планы по оказанию помощи блока в адаптации к последствиям изменения климата, улучшение устойчивого лесопользования и предоставление потребителям более полной информации о переработке и ремонт продукции отодвигаются на 2021 год.

"В настоящее время комиссия пересматривает свою программу работы на 2020 год в связи со вспышкой коронавируса. Мы планируем представить обновленную программу работы в ближайшие недели",- сказала представитель ЕК.

Однако в проекте пересмотренного плана работы говорится, что наиболее срочная климатическая политика исполнительной власти ЕС не будет отложено.

В частности, речь идет о плане предложить новую, более амбициозную климатическую цель ЕС в сентябре 2030 года.

Комиссия должна поощрять большие сокращения выбросов ЕС в течение следующего десятилетия, чтобы поставить блок на путь реализации своего видения "зеленой сделки", согласно которому к 2050 году страны ЕС должны выйти на нулевой уровень выбросов парниковых газов.

Темы: ЕСкоронавирус
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