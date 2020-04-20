Германия частично ослабила карантин

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Понедельник, 20 апреля 2020, 17:44

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что по состоянию на пятницу 17 апреля эпидемия коронавируса взята под контроль. В последние дни число новых заражений коронавирусом уменьшается.

Маленькие магазины, книжные магазины, гаражи и велосипедные магазины любого размера вновь открыли свои двери для покупателей. При этом они должны соблюдать требования социального дистанцирования.

Школы остаются в основном закрытыми, но вскоре должен восстановиться обучения в выпускных классах, университетам будет разрешено проводить экзамены. Все остальные карантинные мероприятия останутся в силе.

Германия в понедельник зарегистрировала 1775 новых случаев заболевания за прошлый день, в то время как количество смертей, связанных с коронавирусом возросло на 110 до 4404.

Темы: Германия карантин коронавирус эпидемия


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