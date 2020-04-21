Грузия продлит чрезвычайное положение до 22 мая

Чрезвычайное положение в Грузии из-за коронавируса продлят до 22 мая.

Об этом заявил советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

В связи с пандемией коронавируса в Грузии 21 марта на один месяц, до 21 апреля, было объявлено чрезвычайное положение, однако 14 апреля стало известно, что правительство обратится к президенту с просьбой продлить чрезвычайное положение до 10 мая.

Однако сегодня правительство приняло решение продлить чрезвычайное положение в стране до 22 мая.

Как сообщалось, Грузия продлила срок легального пребывания иностранцев на территории страны до 30 июня из-за эпидемии коронавируса.