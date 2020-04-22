Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На карантине украинцы больше страдают от депрессии - опрос

Среда, 22 апреля 2020, 12:08
На карантине украинцы больше страдают от депрессии - опрос

Результаты опроса социологической группы "Рейтинг" повторно зафиксировали наличие у украинцев признаков депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройств сна.

Источник: "Рейтинг"

Дословно: "Сравнивая результаты опроса с предыдущими двумя волнами (И волна - 27-28.03, II волна - 3-4.04) заметен незначительный рост депрессии и падение тревожности. Уровни паники, усталости и расстройств сна остались на том же уровне".

 

Детали: Отмечается, что повышение уровня депрессии вероятно связано с физическими ограничениями (малоподвижность, меньшая активность) и отсутствием достаточного количества внешних раздражителей: новых впечатлений, событий, интенсивности взаимодействия с другими.

Жизнь на карантине - это часто "день сурка", - монотонная однообразие, которое приводит к снижению настроения, вялости. К тому же депрессия тесно связана с усталостью (чем выше уровень усталости, тем выше - депрессии) и расстройствами сна (так же).

Обнаруженная тревожность является ситуативной (возникает вследствие действия необычных стрессовых факторов среды), в отличие от личностной, которая является константным психологическим свойством индивидов.

Падение такой тревожности связано с тем, что украинцы адаптировались к новым условиям, у них снизилось чувство неопределенности. Карантин перестал быть незнакомым явлением, а именно такие явления заставляют человека беспокоиться.

Уровень паники в целом с начала карантина оставался на очень умеренных уровнях, а сейчас ее рост кажется уже маловероятным, поскольку это состояние возникает в ответ на реальную или мнимую серьезную угрозу, связанную с сильными негативными переживаниями относительно необычной ситуации. К тому же паника у психологически здорового человека - это кратковременное состояние - от нескольких минут до нескольких дней, которые уже прошли от начала карантина.

В динамике заметен рост расстройств сна у представителей средних возрастных групп (30-49 лет) и усталости у респондентов предпенсионного возраста (50-59 лет). Несмотря на это среди последних фиксируется снижение уровня тревоги. Такая же тенденция и среди старших.

Женщины по-прежнему демонстрируют более высокий уровень всех эмоциональных показателей, чем мужчины. В динамике за это время у женщин заметно снижение уровня тревоги - они лучше адаптировались и привыкли к изменениям. У мужчин фиксируется рост показателей депрессии и расстройства сна, которые прочно связаны между собой.

 

Дополнительно: Во время 3-й волны опроса, проводившегося с 10 по 12 апреля социологи опросили 1627 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Исследование проводилось методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%. Проект выполнен в сотрудничестве с Национальным исследовательским сетью "POLLARIS".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинсоциология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
Все новости...
Реклама: