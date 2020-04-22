Еврокомиссия одобрила выделение Украине 1,2 млрд евро займа на борьбу с коронавирусом

ЕС предоставит странам-соседям 3 млрд евро для борьбы с коронавирусом, из которых Украина будет иметь право получить займы на сумму 1,2 млрд евро.

Как пишет "Европейская правда", такое решение Еврокомиссия приняла в среду.

Европейская комиссия объявила о предоставлении макрофинансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса 10 странам. Из общей суммы в 3 млрд евро больше всего получит Украина - 1,2 млрд евро. На втором месте по объему - Тунис (600 млн), на третьем - Босния и Герцеговина (250 млн).

Решение о предоставлении макрофинансовой помощи не является окончательным, по правилам ЕС оно нуждается в одобрении Европарламентом и Советом ЕС, а в Украине оно потребует одобрения Верховной рады. Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони призвал ЕП и Совет ЕС "как можно скорее принять этот важный пакет (соглашений о макрофинансовой помощи)", сообщили в пресс-службе ЕК.

Важно отметить, что макрофинансовая помощь не является безвозвратной, а предоставляется в форме кредитов по низкой процентной ставке.

Впрочем, кредиты в рамках макрофинансовой помощи являются долгосрочными и предоставляются под низкий плавающий процент - Евросоюз занимает эти средства на международных рынках и передает средства в распоряжение государств-партнеров. Срок данного займа, а также то, будет ли он разбит на несколько траншей, пока не уточняется. Целью макрофинансовой помощи является преодоление дефицита бюджета, поэтому государства-реципиенты имеют право тратить средства по своему усмотрению, финансируя обычные бюджетные расходы.

Обязательным условием предоставления займа является возобновление сотрудничества Украины с МВФ.

Как известно, ключевым требованием для начала финансирования является внесение изменений в законодательство, что сделает невозможным возвращение ПриватБанка прежним владельцам. Ранее посол ЕС назвал "антиколомойский" закон лакмусовой бумажкой для Украины.

Владимир Зеленский приветствовал решение Еврокомиссии.

"Это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь. Решение ЕС - это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде", - отметил президент.

В пресс-релизе на сайте Офиса президента отмечается, что средства ЕС помогут гарантировать макроэкономическую стабильность Украины и позволят государству освободить дополнительные ресурсы для защиты граждан и смягчения последствий пандемии.