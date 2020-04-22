Коронавирус Италии: в течение суток выздоровело рекордное количество людей

В Италии в течение последних суток от коронавирусной болезни выздоровели 2943 человека – наибольшее число с начала эпидемии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Управления гражданской защиты Италии.

В Италии с начала эпидемии коронавируса 187 327 человек заразились вирусом (эта цифра включает и тех, кто умер, и тех, кто уже вылечился). Это на 3 370 человек больше, чем вчера; вчера рост был более сдержанным - 2 729 новых случаев .

Всего в Италии от коронавирусной болезни умерли 25 085 человек. Из них 437 умерли в течение последних суток. Вчера сообщалось о 534 умерших.

С начала эпидемии 54 543 человека были выписаны из больниц. Это на2 943 больше, чем вчера. Накануне сообщалось о 2723 выписанных из больниц.

Количество активных случаев коронавируса в Италии продолжает медленно снижаться. На сегодня таких случаев 107 699 (вчера их было 107 709).

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