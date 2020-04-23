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Маски, доставленные из Китая в Польшу, имеют поддельный сертификат - Wyborcza

Четверг, 23 апреля 2020, 10:18

Защитные маски, которые на прошлой неделе поступили в Польшу из Китая, имеют поддельные сертификаты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявило польское издание Gazeta Wyborcza.

На прошлой неделе украинский транспортный самолет Ан-225 "Мрия" доставил из Китая в Польшу 7 млн медицинских масок. Однако, по словам журналистов, неизвестно, будут ли маски эффективными и безопасными в больницах.

Президент польской транснациональной корпорации KGHM Polska Miedź Марцин Хлудзиньский, чья компания оплатила медицинский груз, опубликовал в своем Twitter пост о том, что маски, импортируемые из Китая, "имеют все необходимые сертификаты и работают в больницах".

В твит Хлудзиньский добавил фотографии документов, раскрывая название одной из компаний, производивших маски - Guangdong Nafei Industrial Holding Co. Ltd. Как пишет газета, компания работает в сфере производства бумаги, а сертификат со знаком CE для масок был выдан итальянской компанией Ente Certificazione Macchine (ECM).

Как утверждает газета, сертификаты подделаны китайскими производителями. 3 апреля компания ECM опубликовала сообщение, в котором заявила, что не является уполномоченной в области средств индивидуальной защиты и не выдает сертификаты CE.

"Использование нашего имени и номера в масках является мошенничеством и злоупотреблением, и мы предпринимаем шаги, чтобы отслеживать и сообщать обо всех фальшивых сертификатах", - заявила компания.

Как рассказала изданию профессор Катажина Майшицка, руководитель отдела индивидуальной защиты Центрального института охраны труда, Ente Certificazione Macchine не уполномочен выдавать сертификаты типа UE, которые позволяют производителю маркировать эти продукты знаком CE.

Хлудзиньский, реагируя на публикацию издания, заявил, что все импортируемое оборудование проверено и имеет много подтвержденных документов.

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Темы: ПольшаКитаймедицинаУкраина
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