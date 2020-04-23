Меркель: мы все еще в начале пандемии коронавируса

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Четверг, 23 апреля 2020, 11:06

Германия все еще находится на начальной стадии пандемии коронавируса и ей придется долго жить с ней.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild, об этом заявила канцлер Ангела Меркель в четверг, выступая в Бундестаге.

"Никто не хотел этого слышать. Мы не живем в финальной фазе пандемии, мы все еще в начале", - сказала она, добавив, что страна выиграла время для укрепления системы здравоохранения.

В своем заявлении Меркель охарактеризовала ограничения основных прав в связи с пандемией коронавируса как "демократическое требование".

В то же время она подчеркнула, что знает, насколько трудно переносить ограничения жителям Германии. Впрочем, по ее словам, жесткие ограничения необходимы, чтобы пережить кризис.

Пандемия короны может быть остановлена ​​только с помощью вакцины, подчеркнула Меркель. Пережить эти непростые времена можно только вместе как обществу и объединены в Европе.

Как сообщалось, все федеральные земли Германии объявили о планах сделать маски для лица обязательными в общественных местах для борьбы с распространением коронавируса.

Темы: Меркель коронавирус


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