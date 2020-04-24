Большинство стран ЕС прошли пик эпидемии - агентство

1337 просмотров
Пятница, 24 апреля 2020, 10:42

Пандемия коронавируса ослабла в большинстве государств ЕС, это следует из заявления Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Об этом сообщает "Европейская правда", которая ознакомилась с заявлением агентства ЕС.

"Похоже, что в 20 странах Евросоюза / Европейской экономической зоны первая волна передачи прошла свой пик с уменьшением числа новых зарегистрированных случаев", - говорится в заявлении агентства, распространенном в четверг.

Такие меры, как отмена массовых собраний, закрытие учебных заведений и общественных пространств помогли уменьшить скорость распространения вируса, и с 8 апреля уровень заболеваемости в ЕС/ЕЭЗ и Великобритании в целом снизился на 18%.

Агентство предупреждает, что слишком быстрая отмена карантинных мероприятий, без надлежащего мониторинга и укрепления системы здравоохранения, может привести к внезапному возобновлению устойчивой передачи инфекции.

По последним данным, в ЕС/ЕЭЗ и Великобритании умерли 105 064 человека, а почти миллион человек (988 241) были инфицированы.

Читайте также: Долго, медленно и не всюду: как и когда Европа планирует выходить из карантина

Темы: ЕС коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
Еврокомиссия хочет увеличения бюджета ЕС из-за пандемии 24 апреля 2020, 08:41
ЕС поддержал программу восстановления экономики после пандемии 23 апреля 2020, 22:44
ЕС предоставит Украине "коронавирусные" 600 млн евро только в обмен на проведение реформ 22 апреля 2020, 21:19
Все новости
Главные новости
За сутки от COVID-19 в Украине умерли 6 человек, 96 выздоровели
В Украине будет массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу – Ляшко
"Антиколомойский" закон: Представителей МВФ пригласили в Раду
Новости 23 апреля: костюмы врачам, 26,6 тысяч больных
Все новости
здоровье

Можно ли изменить свой метаболизм

здоровье

26 способов улучшить свою иммунную систему дома

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!