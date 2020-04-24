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В МИД рассказали, как Украина будет открывать границы с соседями

Пятница, 24 апреля 2020, 14:19

Украина будет восстанавливать пассажирское движение на своих границах в координации с государствами-соседями.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом рассказал политдиректор МИД Петр Бешта на видеосеминаре Совета внешней политики "Украинская призма".

По его словам, принимая решение о смягчении ограничений на границах, Украина будет руководствоваться двумя моментами.

"Первое - это общий план украинского правительства относительно смягчения (ограничительных) мероприятий на территории Украины.

Также во внимание следует принять аналогичные меры, принимаемые нашими партнерами на наших границах. Это все должно быть скоординировано", - сказал Бешта.

Украина ограничила пассажирское международное сообщение с 17 марта из-за вспышки коронавируса и полностью закрыла свои границы с 28 марта.

Подробнее читайте: Как Украина закрывает границы с 28 марта: разъяснения МИД

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Темы: МИДкарантинграница
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