Премьер Грузии пригрозил отозвать посла в случае назначения Саакашвили в Украине

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария пригрозил как минимум отзывом для консультаций посла из Украины в случае назначения грузинского экс-президента Михеила Саакашвили вице-премьером.

Об этом он заявил на брифинге в Тбилиси, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинский портал MCM.

"Украинский народ - братский для нас, украинское государство - наш стратегический партнер. Назначение стратегическим партнером на должность вице-премьера уже осужденного за тяжкие преступления и разыскиваемого человека для нас категорически неприемлемо", - заявил Гахария.

"Конечно же, будет реакция на подобный шаг... Мы пока не отозвали посла, но если такое решение будет принято, конечно же, самое меньшее - мы отзовем посла для консультаций", - подчеркнул грузинский премьер.

Как сообщалось, вероятное назначение экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в правительство Украины вице-премьером по вопросам реформ способно осложнить отношения Киева с Тбилиси.

Как известно, Саакашвили утром 23 апреля приезжал на встречу с депутатами фракции "Слуга народа", где обсуждалось его возможное назначение вице-премьером. Он пояснил, каким направлением ему поручил заниматься президент Владимир Зеленский.