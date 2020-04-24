Рада отменила штрафные баллы за нарушение ПДД

Верховная Рада отменила штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: На внеочередном заседании парламента 24 апреля этот решение поддержали 302 народных депутата.

Штрафные баллы существуют с 7 ноября 2015 года. В начале года каждый водитель получает 150 баллов. Их взимают "за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме". Если баллы заканчивались, водителя штрафовали.

Инициатором законопроекта об отмене штрафных баллов стал народный депутат от "Слуги народа" Владлен Неклюдов.

Депутат отмечает, что применение более строгого вида ответственности происходит после набора водителем определенного количества штрафных баллов, а не снятия, как предусмотрено законодательством Украины.

Дословно пояснительная записка: "Опыт развитых стран свидетельствует о других подходах к применению штрафных баллов, которые рассматриваются как дополнительный стимул для осознания нарушителем серьезности последствий в случае систематического несоблюдения правил дорожного движения, в том числе и путем лишения права управления транспортным средством".