В Италии количество активных случаев коронавируса снижается четыре дня подряд

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Пятница, 24 апреля 2020, 19:39

В Италии продолжает снижаться количество активных случаев коронавируса, несмотря на определенный рост новых заражений в течение последних суток.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Управления гражданской защиты Италии.

В Италии с начала эпидемии минимум 192994 человека (цифра включает и умерших и выписанных из больниц) заразились коронавирусом (на 3021 больше, чем вчера, вчера рост был более сдержанным – 2646 новых случаев).

Из них 25 969 умерли - на 420 больше, чем вчера, вчера сообщалось о 464 умерших.

Количество выздоровевших возросло до 60 498 человек-это на 2922 больше, чем вчера.

Количество активных случаев коронавирус в Италии сейчас составляет 106 527, вчера таких было 106 848. Стоит отметить, что этот показатель медленно уменьшается уже в течение четырех дней подряд.

Как сообщалось, согласно исследованию, первые случаи коронавирусной болезни COVID - 19 в Италии датируются январем, в Ломбардии вирус распространялся еще до проведения первых тестов.

Темы: Италия коронавирус


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