В Италии количество активных случаев коронавируса снижается четыре дня подряд
В Италии продолжает снижаться количество активных случаев коронавируса, несмотря на определенный рост новых заражений в течение последних суток.
Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Управления гражданской защиты Италии.
В Италии с начала эпидемии минимум 192994 человека (цифра включает и умерших и выписанных из больниц) заразились коронавирусом (на 3021 больше, чем вчера, вчера рост был более сдержанным – 2646 новых случаев).
Из них 25 969 умерли - на 420 больше, чем вчера, вчера сообщалось о 464 умерших.
Количество выздоровевших возросло до 60 498 человек-это на 2922 больше, чем вчера.
Количество активных случаев коронавирус в Италии сейчас составляет 106 527, вчера таких было 106 848. Стоит отметить, что этот показатель медленно уменьшается уже в течение четырех дней подряд.
Как сообщалось, согласно исследованию, первые случаи коронавирусной болезни COVID - 19 в Италии датируются январем, в Ломбардии вирус распространялся еще до проведения первых тестов.