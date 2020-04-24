Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Италии количество активных случаев коронавируса снижается четыре дня подряд

Пятница, 24 апреля 2020, 19:39

В Италии продолжает снижаться количество активных случаев коронавируса, несмотря на определенный рост новых заражений в течение последних суток.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Управления гражданской защиты Италии.

В Италии с начала эпидемии минимум 192994 человека (цифра включает и умерших и выписанных из больниц) заразились коронавирусом (на 3021 больше, чем вчера, вчера рост был более сдержанным – 2646 новых случаев).

Из них 25 969 умерли - на 420 больше, чем вчера, вчера сообщалось о 464 умерших.

Количество выздоровевших возросло до 60 498 человек-это на 2922 больше, чем вчера.

Количество активных случаев коронавирус в Италии сейчас составляет 106 527, вчера таких было 106 848. Стоит отметить, что этот показатель медленно уменьшается уже в течение четырех дней подряд.

Как сообщалось, согласно исследованию, первые случаи коронавирусной болезни COVID - 19 в Италии датируются январем, в Ломбардии вирус распространялся еще до проведения первых тестов.

Темы: Италиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Италия
Итальянский суд решил, что домогательства "менее 10 секунд" не являются домогательствами
Италия планирует закупить танки Leopard 2 для усиления своей армии
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Последние новости
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
Все новости...
Реклама: